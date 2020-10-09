Росздравнадзор оценил заявления о побочных эффектах средства от COVID-19

В Росздравнадзоре прокомментировали появившееся в СМИ сообщение о якобы наличии побочных эффектов в лекарственных средствах от коронавирусной инфекции на основе фавипиравира.

Как передаёт РБК со ссылкой на сведения базы данных «Фармконадзор 2.0», информации о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», у препаратов на основе данного действующего вещества не поступало.

По словам профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергея Бабака, при употреблении рекомендованной дозы препарата побочные эффекты встречаются крайне редко.

Ранее «Известия» сообщили, что средства на основе фавипиравира могут вызывать побочные эффекты, такие как: синдромы ночного хождения и быстрого бега, а также повышенного риска падений.