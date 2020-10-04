Инфекционисты прокомментировали возможность нового синдрома COVID-19

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Инфекционист Валерий Безносенко прокомментировал сообщения о мультисистемном воспалительном синдроме, который может быть связан с коронавирусом. По словам врача, пока нельзя сказать, кто из переболевших пациентов находится в зоне риска.
Инфекционисты прокомментировали возможность нового синдрома COVID-19
  • РИА Новости

«Сложно говорить обо всех механизмах развития этого синдрома, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма», — сказал Безносенко в беседе с РБК.

По мнению инфекциониста Николая Малышева, явления, подобные этому синдрому, могут происходить регулярно. Он подчеркнул, что коронавирус пока мало изучен.

«Единственное, что я могу сказать: поскольку коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, то подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями», — считает он.

Ранее американские учёные сообщили, что острый воспалительный синдром, который ранее регистрировали у детей и связывали с COVID-19, нашли у взрослых.

Так, например, у заболевших возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом, в частности? аритмии и боли в животе.

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