За неделю число случаев коронавируса в мире возросло более чем на 2 млн

Число случаев заболевания коронавирусом в мире возросло более чем на 2 млн за неделю с 21 по 27 сентября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом превысило в конце недели 32,7 млн.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке, на чью долю пришлось 38% новых случаев заболевания.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что официальные данные о смертности от коронавируса в мире могут быть ниже реальных.