За неделю число случаев коронавируса в мире возросло более чем на 2 млн
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом превысило в конце недели 32,7 млн.
Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке, на чью долю пришлось 38% новых случаев заболевания.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что официальные данные о смертности от коронавируса в мире могут быть ниже реальных.