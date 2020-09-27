Экипаж корабля «Союз МС-17» прибыл на космодром Байконур

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Члены основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-17» прибыли на космодром Байконур. Запуск корабля к Международной космической станции планируется в октябре.
Экипаж корабля «Союз МС-17» прибыл на космодром Байконур
  • Космодром Байконур. Архивное фото
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что утром 27 сентября в Центре подготовки космонавтов были проведены торжественные проводы экипажей.

«Через несколько часов они прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки», — заявили в госкорпорации.

В сообщении говорится, что в состав основного экипажа входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что члены экипажа «Союза МС-16», в том числе российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди, находящиеся на МКС, вернутся на Землю 22 октября.

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