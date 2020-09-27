Экипаж корабля «Союз МС-17» прибыл на космодром Байконур
- Космодром Байконур. Архивное фото
- РИА Новости
- © Сергей Мамонтов
Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Отмечается, что утром 27 сентября в Центре подготовки космонавтов были проведены торжественные проводы экипажей.
«Через несколько часов они прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки», — заявили в госкорпорации.
В сообщении говорится, что в состав основного экипажа входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что члены экипажа «Союза МС-16», в том числе российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди, находящиеся на МКС, вернутся на Землю 22 октября.