Члены экипажа «Союза МС-16» вернутся на Землю 22 октября

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Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди, находящиеся на МКС, вернутся на Землю 22 октября.
Члены экипажа «Союза МС-16» вернутся на Землю 22 октября
  • © NASA/Роскосмос

Об этом заявили в «Роскосмосе».

«Совет главных конструкторов одобрил предложения РКК «Энергия» по плану предстоящих работ по возвращению экипажа из трёх человек на корабле «Союз МС-16» 22 октября 2020 года», — сообщили в госкорпорации.

Совет также одобрил работы по подготовке корабля «Союз МС-17» к запуску 14 октября и доставке экипажа из трёх человек на МКС.

«С учётом оценки фактического состояния бортовых систем и конструкции принято решение допустить российский сегмент Международной космической станции к выполнению программы очередного этапа эксплуатации МКС», — добавили там.

Корабль «Союз МС-16» с экипажем из трёх человек пристыковался к Международной космической станции 9 апреля.

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