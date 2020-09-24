Члены экипажа «Союза МС-16» вернутся на Землю 22 октября
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Об этом заявили в «Роскосмосе».
«Совет главных конструкторов одобрил предложения РКК «Энергия» по плану предстоящих работ по возвращению экипажа из трёх человек на корабле «Союз МС-16» 22 октября 2020 года», — сообщили в госкорпорации.
Совет также одобрил работы по подготовке корабля «Союз МС-17» к запуску 14 октября и доставке экипажа из трёх человек на МКС.
«С учётом оценки фактического состояния бортовых систем и конструкции принято решение допустить российский сегмент Международной космической станции к выполнению программы очередного этапа эксплуатации МКС», — добавили там.
Корабль «Союз МС-16» с экипажем из трёх человек пристыковался к Международной космической станции 9 апреля.