Талисманом следующей экспедиции на МКС станет вязаный космонавт Юрий

Член экипажа корабля «Союз МС-17» Сергей Кудь-Сверчков, который в октябре должен отправиться на МКС, рассказал о талисмане очередной экспедиции.

Как пишет РИА Новости, талисманом стал вязаный космонавт Юрий.

«Мы решили назвать его Юрий, потому что, наверное, понятно, по каким причинам. Он будет нашим талисманом и проведёт с нами всё время от старта до посадки. Вот такой маленький талисман будет напоминать о доме, о наших близких», — отметил Кудь-Сверчков.

Талисман связала жена Кудь-Сверчкова, отметил командир экипажа Сергей Рыжиков.

Агентство уточняет, что обычно талисман используется в качестве индикатора невесомости, который начинает плавать по космическому кораблю «Союз», когда экипаж выходит на орбиту.

В мае «Роскосмос» утвердил основной, дублирующий, а также резервный экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-17» для полёта на МКС.

В основной экипаж 64-й длительной экспедиции попали космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков (командир МКС-64) и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Находящиеся на МКС с апреля Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди, как ожидается, вернутся на Землю 22 октября.