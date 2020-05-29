«Роскосмос» утвердил экипаж для полёта на МКС в октябре

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Госкорпорация «Роскосмос» утвердила основной, дублирующий, а также резервный экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-17» для полёта на Международную космическую станцию (МКС).
«Роскосмос» утвердил экипаж для полёта на МКС в октябре
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте компании.

В «Роскосмосе» пояснили, что резервный экипаж был назначен в связи с повышенным риском в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что запуск корабля на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур запланирован на октябрь.

В основной экипаж 64-й длительной экспедиции на МКС попали космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков (командир МКС-64) и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

В дублирующий экипаж включены космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

В резервный экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и NASA подписали контракт на доставку осенью 2020 года одного американского астронавта на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС».

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