В РФПИ сообщили о планах амбулаторного применения «Авифавира»

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В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о планах фонда и группы «Химрар» по началу розничных продаж препарата против коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир».
В РФПИ сообщили о планах амбулаторного применения «Авифавира»
  • © Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
  • РИА Новости

«РФПИ и «Химрар» считают возможным приступить к розничным продажам «Авифавира» только после того, как будет повышена доступность препарата в результате оптимизации себестоимости «Авифавира», — приводит РИА Новости сообщение РФПИ.

Отмечается, что «получение разрешения и начало применения «Авифавира» для амбулаторного приёма запланировано на октябрь».

30 мая «Авифавир» получил одобрение Минздрава России.

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