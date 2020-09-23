В РФПИ сообщили о планах амбулаторного применения «Авифавира»
- © Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
- РИА Новости
«РФПИ и «Химрар» считают возможным приступить к розничным продажам «Авифавира» только после того, как будет повышена доступность препарата в результате оптимизации себестоимости «Авифавира», — приводит РИА Новости сообщение РФПИ.
Отмечается, что «получение разрешения и начало применения «Авифавира» для амбулаторного приёма запланировано на октябрь».
30 мая «Авифавир» получил одобрение Минздрава России.