Космонавт Вагнер раскрыл назначение «неизвестных» объектов в космосе

Российский космонавт Иван Вагнер на борту МКС снова снял на видео объекты, ранее считавшиеся неопознанными, и рассказал, что это космические спутники.

«И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24—30 секундах нового космического таймлапс. И тайна, по-видимому, раскрыта! Это спутники, которых с каждым разом становится всё больше и больше. Скоро так всё небо будет в космических аппаратах!» — написал он в Twitter.

И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24-30 секундах нового космического #timelapse. И тайна, по-видимому, раскрыта!



Это спутники, которых с каждым разом становится всё больше и больше. Скоро так все небо будет в космических аппаратах! pic.twitter.com/E6o0mTlilE — Ivan Vagner (@ivan_mks63) September 19, 2020

В августе Вагнер во время съёмки полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии обнаружил пять неопознанных летающих объектов.

Вагнер сообщил, что довёл информацию до руководства Роскосмоса, ЦНИИмаша и Института космических исследований РАН.

В РАН выдвинули две версии происхождения снятых с МКС объектов.