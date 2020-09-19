Космонавт Вагнер раскрыл назначение «неизвестных» объектов в космосе

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Российский космонавт Иван Вагнер на борту МКС снова снял на видео объекты, ранее считавшиеся неопознанными, и рассказал, что это космические спутники.
Космонавт Вагнер раскрыл назначение «неизвестных» объектов в космосе
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24—30 секундах нового космического таймлапс. И тайна, по-видимому, раскрыта! Это спутники, которых с каждым разом становится всё больше и больше. Скоро так всё небо будет в космических аппаратах!» — написал он в Twitter.

В августе Вагнер во время съёмки полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии обнаружил пять неопознанных летающих объектов.

Вагнер сообщил, что довёл информацию до руководства Роскосмоса, ЦНИИмаша и Института космических исследований РАН.

В РАН выдвинули две версии происхождения снятых с МКС объектов.

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