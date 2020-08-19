В РАН выдвинули две версии происхождения снятых с МКС объектов

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Неопознанные объекты, которые заснял на МКС космонавт Иван Вагнер, могут быть отблесками иллюминатора или спутников Илона Маска. Об этом заявил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт.
В РАН выдвинули две версии происхождения снятых с МКС объектов
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Он отметил, что полный ответ на вопрос потребует более точных данных и времени для расчётов.

«Но сразу можно предложить два объяснения. Первое, которое кажется более вероятным, — это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съёмка», — цитирует специалиста пресс-служба ИКИ РАН.

Он назвал ещё одно возможное объяснение увиденного.

«Мы видим тоже отблески, но уже от спутников Starlink Илона Маска», — добавил он.

Как пояснил Эйсмонт, то, что эти огни так быстро исчезают, связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и Солнца.

«Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отражённый от спутников, попал в камеру», — объяснил он.

По его словам, перемещение пяти объектов в кадре в таком случае — это проекция на наблюдателя, а не действительное их движение.

Он подчеркнул, что для того, чтобы подтвердить эту гипотезу, необходимо иметь более точные данные.

Заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков также заявил «Газете.Ru», что неопознанные объекты могут быть бликами от искусственного спутника.

«В пользу этой версии говорит равное расстояние между изображениями. Вероятно, спутник находился вне поля зрения и это всё — блики от него», — пояснил специалист.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер опубликовал видео, на котором запечатлены пять неизвестных объектов в космосе.

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