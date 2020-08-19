Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе

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Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту МКС, опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлены пять неизвестных объектов в космосе.
Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе
  • РИА Новости

Он пояснил, что заметил их, снимая полярное сияние над Антарктидой.

«На девятой — двенадцатой секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга», — написал он.

Космонавт задался вопросом, что это: метеоры, спутники или что-то другое.

Вагнер сообщил, что довёл информацию до руководства Роскосмоса, ЦНИИмаша и Института космических исследований РАН.

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