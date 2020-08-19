Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе

Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту МКС, опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлены пять неизвестных объектов в космосе.

Он пояснил, что заметил их, снимая полярное сияние над Антарктидой.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

«На девятой — двенадцатой секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга», — написал он.

Космонавт задался вопросом, что это: метеоры, спутники или что-то другое.

Вагнер сообщил, что довёл информацию до руководства Роскосмоса, ЦНИИмаша и Института космических исследований РАН.