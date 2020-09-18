Роспотребнадзор проверил замороженные продукты на наличие коронавируса

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре рассказали о проверке замороженных продуктов на наличие коронавируса.
Роспотребнадзор проверил замороженные продукты на наличие коронавируса
  • globallookpress.com

«В период с 05.08.2020 по 10.09.2020 было проведено исследование 1677 образцов пищевой продукции», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что «основную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%)».

В Роспотребнадзоре заявили, что «все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS-CoV-2».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что почти все частицы коронавируса (90%) в течение 24 часов погибают в воде комнатной температуры, 99,9% — в течение 72 часов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить