Роспотребнадзор проверил замороженные продукты на наличие коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали о проверке замороженных продуктов на наличие коронавируса.

«В период с 05.08.2020 по 10.09.2020 было проведено исследование 1677 образцов пищевой продукции», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что «основную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%)».

В Роспотребнадзоре заявили, что «все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS-CoV-2».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что почти все частицы коронавируса (90%) в течение 24 часов погибают в воде комнатной температуры, 99,9% — в течение 72 часов.