Китай успешно вывел на орбиту группировку из девяти спутников

Девять китайских спутников дистанционного зондирования Земли высокого разрешения группировки «Цзилинь-1» серии «Гаофэнб-3-1» успешно выведены на солнечно-синхронную орбиту.

Об этом сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

«Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» состоялся в 9:23 (5:23 мск. — RT) из акватории Жёлтого моря», — говорится в сообщении.

Уточняется, что группировка из девяти спутников включает в себя три видеоспутника и шесть сканеров дистанционного зондирования.

Выведенные на орбиту спутники будут работать вместе с группировкой спутников «Цзилинь-1», которые уже находятся на орбите.

Ранее сообщалось, что в Китае в связи с техническими неполадками был произведён неудачный запуск ракеты-носителя «Куайчжоу-1A» со спутником дистанционного зондирования Земли «Цзилинь-1».