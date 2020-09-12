В Китае произвели неудачный пуск ракеты-носителя со спутником

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В Китае в связи с техническими неполадками был произведён неудачный запуск ракеты-носителя «Куайчжоу-1A» со спутником дистанционного зондирования Земли «Цзилинь-1».
В Китае произвели неудачный пуск ракеты-носителя со спутником
  • Reuters

Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, запуск был осуществлён в 13:02 (08:02 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе КНР.

Сообщается, что во время полёта были обнаружены технические неполадки, в связи с чем спутник не вышел на заданную орбиту.

На данный момент устанавливаются причины и подробности инцидента.

Ранее Китай успешно испытал многоразовый экспериментальный космический аппарат.

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