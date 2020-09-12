В Китае произвели неудачный пуск ракеты-носителя со спутником
- Reuters
Об этом сообщает «Синьхуа».
По данным агентства, запуск был осуществлён в 13:02 (08:02 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе КНР.
Сообщается, что во время полёта были обнаружены технические неполадки, в связи с чем спутник не вышел на заданную орбиту.
На данный момент устанавливаются причины и подробности инцидента.
Ранее Китай успешно испытал многоразовый экспериментальный космический аппарат.