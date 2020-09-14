В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса

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Заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов в эфире Первого канала рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 центра «Вектор».
В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса
  • © Владимир Песня/РИА Новости

Он рассказал, что «у всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител».

При этом он отметил, что «лишь шесть человек пожаловались на боль в месте введения, буквально за пару дней данная проблема была решена сама собой».

«Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре», — цитирует ТАСС Иматдинова.

8 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что выписана заключительная группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре «Вектор».

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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