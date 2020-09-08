Гинцбург рассказал о возможности испытания вакцины от COVID-19 на детях

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на детях планируется начать в январе — марте следующего года.
Гинцбург рассказал о возможности испытания вакцины от COVID-19 на детях
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Он сообщил, что «протокол исследования составляется, но пока рано говорить о том, сколько человек будут принимать участие в исследовании».

Гинцбург пояснил, что «это будут разные возрастные группы, три-четыре».

Ранее завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи профессор Александр Бутенко сообщил, что после завершения этапа массового тестирования российской вакцины против COVID-19 на добровольцах стоит ожидать появления второго варианта препарата — более лёгкого, он будет приспособлен для детей.

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