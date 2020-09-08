В центре Гамалеи рассказали об облегчённом варианте вакцины от COVID-19

После завершения этапа массового тестирования российской вакцины против COVID-19 на добровольцах стоит ожидать появления второго варианта препарата — более лёгкого, он будет приспособлен для детей, сообщил завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Две категории препаратов будут производиться на основе российской вакцины «Спутник V», подчеркнул он в беседе с радио Sputnik.

«При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения. Надо определить все возможные варианты применения», — сказал Бутенко.

Он отметил, что вакцины будут для взрослых и для детей.

«Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов. — RT)», — сказал профессор.

Учёный пояснил, что у детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. Он добавил, что иммунная система у ребёнка может быть не такая развитая, как у взрослого.

«Так или иначе, у всех вакцин есть градации — для детей и для взрослых»— рассказал он.

8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот.

В ближайшее время ожидаются её поставки в регионы.