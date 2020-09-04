Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»

Короткая ссылка
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунном ответе добровольцев, сделавших прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»
  • РИА Новости

«Тот иммунный ответ, который зафиксирован в настоящее время у добровольцев под действием данной вакцины, достаточен для противодействия любой заражающей дозе COVID-19, которую только можно вообразить», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить