Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунном ответе добровольцев, сделавших прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

«Тот иммунный ответ, который зафиксирован в настоящее время у добровольцев под действием данной вакцины, достаточен для противодействия любой заражающей дозе COVID-19, которую только можно вообразить», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.