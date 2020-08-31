Минздрав России повторно зарегистрировал препарат «Фризиум»

Министерство здравоохранения России повторно зарегистрировало препарат «Фризиум». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минздравом России был повторно зарегистрирован лекарственный препарат с торговым наименованием «Фризиум», — сообщили в пресс-службе.

В Минздраве уточнили, что регистрационное свидетельство было выдано 24 августа.

В министерстве напомнили, что «Фризиум» был разрешён в России более 20 лет, но срок прежнего регистрационного удостоверения истёк.

В пресс-службе пояснили, что, «учитывая в целом текущую, остро возникшую потребность в наличии зарегистрированного в России лекарственного препарата «Фризиум», Минздравом России были задействованы все имеющиеся ресурсы для сокращения всех этапов прохождения документов досье и проведения соответствующих экспертиз в целях скорейшей регистрации для лекарственного препарата «Фризиум» без нарушения законодательства».

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.