Врач рассказала, чем грипп может грозить беременным

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Доктор медицинских наук, руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Елена Бурцева рассказала, к каким осложнениям может привести грипп у беременных женщин.
Врач рассказала, чем грипп может грозить беременным
  • Pixabay

Бурцева в беседе с телеканалом «Звезда» сказала, что беременные женщины находятся в особой группе риска для вируса гриппа и впоследствии у ребёнка могут появиться различные патологии.

«Грипп — это инфекция, которая всё равно отражается на органах дыхания, поэтому ребёнок в утробе матери может ощущать недостаток кислорода», — отметила Бурцева.

По словам специалиста, женщине в положении очень тяжело переносить инфекцию, и есть случаи, когда последствием заболевания становятся выкидыш или преждевременные роды.

«Последствия гриппа могут появиться как со стороны матери, так и ребёнка — задержка физического и умственного развития», — сказала Бурцева.

Ранее глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», врач Максим Стародубцев рассказал порталу URA.RU о правилах при вакцинации.

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