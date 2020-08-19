Куба планирует начать испытания собственной вакцины от коронавируса
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Исследования по разработке препарата ведёт Институт вакцин Финли.
Планируется, что вакцина Soberana 01 будет введена 676 добровольцам в возрасте от 19 до 80 лет.
Полностью завершить испытания ожидают в январе 2021 года.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель, в свою очередь, отметил важность наличия собственного препарата от коронавируса.
В июне главы МИД России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья обсудили противодействие пандемии коронавируса.