Куба планирует начать испытания собственной вакцины от коронавируса

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Куба планирует 24 августа начать первый этап клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на публичный регистр испытаний.
Куба планирует начать испытания собственной вакцины от коронавируса
  • © . REUTERS/Alexandre Meneghini/File

Исследования по разработке препарата ведёт Институт вакцин Финли. 

Планируется, что вакцина Soberana 01 будет введена 676 добровольцам в возрасте от 19 до 80 лет. 

Полностью завершить испытания ожидают в январе 2021 года.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, в свою очередь, отметил важность наличия собственного препарата от коронавируса.

В июне главы МИД России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья обсудили противодействие пандемии коронавируса.

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