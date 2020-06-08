Главы МИД России и Кубы обсудили борьбу с пандемией

Главы МИД России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья в телефонном разговоре обсудили противодействие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и вопросы внутриколумбийского урегулирования.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным аспектам двустороннего сотрудничества, в том числе в плане взаимодействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса», — говорится в сообщении российского МИД.

Также министры обсудили «текущую ситуацию вокруг внутриколумбийского урегулирования с учётом роли Кубы как одной из стран — гарантов переговорного процесса».

Ранее глава МИД Кубы заявил, что Гавана считает преступным решение Соединённых Штатов внести в санкционный список ещё семь кубинских организаций в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.