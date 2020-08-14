CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО

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Пентагон формирует новую рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов, которые были замечены военными самолётами США.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

В апреле Пентагон опубликовал три видеозаписи Военно-морских сил США, сделанные в 2004 и 2015 годах, на которых засняты «воздушные явления», характеризующиеся как «неопознанные».

В ведомстве напомнили, что данные видеозаписи оказались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах».

В ноябре 2019 года сообщалось, что Центр по разработке наземных транспортных систем командования по развитию боевого потенциала Сухопутных войск (СВ) США подтвердил участие в совместном исследовательском проекте с компанией To The Stars Academy, известной в СМИ как организация, занимающаяся изучением НЛО и неустановленных атмосферных явлений. 

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