Пентагон опубликовал видео с неопознанными летающими объектами
«По итогам тщательного анализа министерство установило, что одобренная публикация этих незасекреченных видеозаписей не раскрывает каких-либо важных возможностей или систем (ВС США. — RT)», — говорится в пресс-релизе Министерства обороны США.
Там напомнили, что данные видеозаписи оказались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах».
«Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения общественности относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то ещё», — подчеркнули в американском ведомстве.
В Пентагоне добавили, что «воздушные явления, которые можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуются как неопознанные».
В ноябре 2019 года сообщалось, что Центр по разработке наземных транспортных систем командования по развитию боевого потенциала Сухопутных войск (СВ) США подтвердил участие в совместном исследовательском проекте с компанией To The Stars Academy, известной в СМИ как организация, занимающаяся изучением НЛО и неустановленных атмосферных явлений.