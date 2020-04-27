Пентагон опубликовал видео с неопознанными летающими объектами

Пентагон опубликовал три видеозаписи Военно-морских сил США, сделанные в 2004 и 2015 годах, на которых засняты «воздушные явления», характеризующиеся как «неопознанные».

«По итогам тщательного анализа министерство установило, что одобренная публикация этих незасекреченных видеозаписей не раскрывает каких-либо важных возможностей или систем (ВС США. — RT)», — говорится в пресс-релизе Министерства обороны США.

Там напомнили, что данные видеозаписи оказались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах».

«Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения общественности относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то ещё», — подчеркнули в американском ведомстве.

В Пентагоне добавили, что «воздушные явления, которые можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуются как неопознанные».

В ноябре 2019 года сообщалось, что Центр по разработке наземных транспортных систем командования по развитию боевого потенциала Сухопутных войск (СВ) США подтвердил участие в совместном исследовательском проекте с компанией To The Stars Academy, известной в СМИ как организация, занимающаяся изучением НЛО и неустановленных атмосферных явлений.