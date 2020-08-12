Российские космонавты на МКС поздравили Россию с Днём ВВС
- © Роскосмос
Иван Вагнер выложил в своём Twitter фотографию модели истребителя Су-27 на фоне Земли.
В этот профессиональный праздник желаем всем причастным здоровья, благополучия, чистого неба и новых высот лётного мастерства!— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 12, 2020
Пусть благодаря вашему труду небо над Родиной всегда будет мирным!#ДеньВВС#ВоенноВоздушныеСилыpic.twitter.com/MjCpypXaPg
«Вместе с моим коллегой Анатолием Иванишиным поздравляем с борта Международной космической станции с Днём Военно-воздушных сил России», — написал он.
Космонавт отметил, что ВВС являются важнейшей частью российских вооружённых сил.
30 июля российский сегмент Международной космической станции подключился к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.