Российские космонавты на МКС поздравили Россию с Днём ВВС

В этот профессиональный праздник желаем всем причастным здоровья, благополучия, чистого неба и новых высот лётного мастерства!



Пусть благодаря вашему труду небо над Родиной всегда будет мирным!#ДеньВВС#ВоенноВоздушныеСилыpic.twitter.com/MjCpypXaPg