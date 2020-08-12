Российские космонавты на МКС поздравили Россию с Днём ВВС

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Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на МКС, поздравили Россию с Днём Военно-воздушных сил.
Российские космонавты на МКС поздравили Россию с Днём ВВС
  • © Роскосмос

Иван Вагнер выложил в своём Twitter фотографию модели истребителя Су-27 на фоне Земли.

«Вместе с моим коллегой Анатолием Иванишиным поздравляем с борта Международной космической станции с Днём Военно-воздушных сил России», — написал он.

Космонавт отметил, что ВВС являются важнейшей частью российских вооружённых сил.

30 июля российский сегмент Международной космической станции подключился к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.

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