Российский сегмент МКС получил собственный канал связи
- © Олег Артемьев / Роскосмос
Как сообщает РИА Новости, до этого космонавты могли общаться с Землёй, только пролетая над российской территорией, а при необходимости связи вне этих зон использовали американские средства.
«Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента», — сказал директор департамента цифрового развития «Роскосмоса» Константин Шадрин.
Как уточняется в видео РКК «Энергия», связь устанавливается два раза за виток МКС (его длительность составляет 92 минуты) через спутники-ретрансляторы «Луч».
«В ближайшее время мы планируем подключить ещё и третий. Таким образом, из всего витка мы попробуем реализовать почти весь виток за исключением некоторого времени», — отметил руководитель центра «Бортовые и наземные радиотехнические комплексы» РКК «Энергия» Игорь Бродский.
В дальнейшем планируется обеспечить связь с Землёй в круглосуточном режиме.