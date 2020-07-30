Российский сегмент МКС получил собственный канал связи

Российский сегмент Международной космической станции подключился к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй, тем самым избавившись от необходимости использовать американские каналы связи.

Как сообщает РИА Новости, до этого космонавты могли общаться с Землёй, только пролетая над российской территорией, а при необходимости связи вне этих зон использовали американские средства.

«Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента», — сказал директор департамента цифрового развития «Роскосмоса» Константин Шадрин.

Как уточняется в видео РКК «Энергия», связь устанавливается два раза за виток МКС (его длительность составляет 92 минуты) через спутники-ретрансляторы «Луч».

«В ближайшее время мы планируем подключить ещё и третий. Таким образом, из всего витка мы попробуем реализовать почти весь виток за исключением некоторого времени», — отметил руководитель центра «Бортовые и наземные радиотехнические комплексы» РКК «Энергия» Игорь Бродский.

В дальнейшем планируется обеспечить связь с Землёй в круглосуточном режиме.