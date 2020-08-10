РФПИ готов провести испытания вакцины от коронавируса на Филиппинах

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Российский фонд прямых инвестиций готов провести испытания вакцины от коронавируса на Филиппинах в августе. Об этом заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.
РФПИ готов провести испытания вакцины от коронавируса на Филиппинах
  • © REUTERS/Diego Vara

Таким образом он прокомментировал выступление президента Филиппин Родриго Дутерте.

«Филиппины являются одной из важных стран — партнёров России по вакцине от коронавируса, РФПИ готов проводить клинические испытания на Филиппинах уже в августе», — приводит слова Дмитриева РИА Новости.

Ранее Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.

Россия подала заявку на тендер Всемирной организации здравоохранения на поставку вакцины от COVID-19.

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