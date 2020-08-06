Психолог дала рекомендации по борьбе с тревожностью

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Психолог, бизнес-тренер Светлана Богданчик дала рекомендации по борьбе с тревожностью.
Психолог дала рекомендации по борьбе с тревожностью
  • Pixabay

В беседе с ФАН она посоветовала, в частности, рисование.

«Назовём его модным словом «арт-терапия». Творите — мазками, точечно, витиевато. Главное — увлечённо. Погружайтесь в этот процесс и получайте удовольствие», — заявила эксперт.

Она также рекомендует задействовать воображение — представить самое красивое и безопасное место. Ещё один способ — прогулки.

«Из огромного количества приёмов для стабилизации душевного равновесия вы можете подобрать именно тот, который поможет вам вернуться в ресурсное состояние», — добавила Богданчик.

Ранее психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии.

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