Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В министерстве рассказали, что соответсвующие рекомендации, которые разработаны группой экспертов, учитывают особенности реабилитации при оказании специализированной медицинской помощи пациентам с COVID-19, их маршрутизацию на этапы реабилитации, особенности проведения реабилитации детей, а также шаги по оздоровлению и восстановлению работоспособности сотрудников медорганизаций, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.
Также отдельное внимание уделено реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Отмечается, что «особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи».
В сообщении отмечается, что «это оптимальное время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий».
В Минздраве добавили, что для дальнейшей реабилитационной помощи по завершению периода постинфекционной изоляции пациенты могут быть направлены в медорганизации, в том числе санаторно-курортные, на основании региональных дорожных карт маршрутизации.
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