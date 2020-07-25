Учёные в США разработали «моментально» выявляющий коронавирус прибор

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия в США разработали «миниатюрное устройство, которое может позволить» специалистам «моментально» диагностировать коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Отмечается, что это устройство, «размером с прядь волос и покрыто тонким слоем золота».

В материале сообщается, что «как только поверхность золота связывается с другими молекулами, такими как молекулы газа, длина волны света, отражающегося от поверхности, изменяется, создавая свет другого цвета».

«Поэтому разные газы должны вызывать различные изменения в освещении, которые программы искусственного интеллекта могут отслеживать», — говорится в тексте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти США выкупили 90% мирового запаса препарата «Ремдесивир», который используется при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.