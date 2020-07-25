Учёные в США разработали «моментально» выявляющий коронавирус прибор

Короткая ссылка
Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия в США разработали «миниатюрное устройство, которое может позволить» специалистам «моментально» диагностировать коронавирусную инфекцию COVID-19.
Учёные в США разработали «моментально» выявляющий коронавирус прибор
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Отмечается, что это устройство, «размером с прядь волос и покрыто тонким слоем золота».

В материале сообщается, что «как только поверхность золота связывается с другими молекулами, такими как молекулы газа, длина волны света, отражающегося от поверхности, изменяется, создавая свет другого цвета».

«Поэтому разные газы должны вызывать различные изменения в освещении, которые программы искусственного интеллекта могут отслеживать», — говорится в тексте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти США выкупили 90% мирового запаса препарата «Ремдесивир», который используется при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить