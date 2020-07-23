Учёные создали эффективную смесь антител против коронавируса

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Учёные из Колумбийского университета в Нью-Йорке смогли создать смесь из антител, которая может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Учёные создали эффективную смесь антител против коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статью в журнале Nature.

В материале указывается, что учёные исследовали 40 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, и на основании этих анализов они выделили 61 тип антител, способных бороться с COVID-19.

Из общего числа 19 антител показали максимальную эффективность в нейтрализации частиц вируса в лёгких пациентов.

Дальнейшие эксперименты с «коктейлем» из данных антител на хомяках показал, что эта смесь способна заменить вакцину от вируса.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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