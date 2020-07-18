Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса

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Доктор биологических наук вирусолог Сергей Нетёсов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал статью об исследовании испанских ученых о том, что у 29% заболевших коронавирусом находили сыпь в ротовой полости. 
Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По мнению Нетёсова, сыпь нельзя отнести к основным симптомам COVID-19. Он считает, что «таким образом могла проявиться сопутствующая патология».

Нетёсов заявил, что существует целый ряд болезней, вызывающих сыпь.

«Я должен сказать, что на самом деле смешанных инфекций, особенно острых респираторных, их от 20 до 40%, поэтому это с большой степенью вероятности просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция», — отметил специалист.

Ранее в журнале JAMA Dermatology была опубликована статья, в которой говорилось, что испанские учёные обнаружили у 29% пациентов с коронавирусом обильную сыпь на слизистой оболочке в ротовой полости.

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