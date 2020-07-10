В Куру российские специалисты нашли причину утечки токсичного топлива

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Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане нашли причину утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат».
В Куру российские специалисты нашли причину утечки токсичного топлива
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы НПО Лавочкина (предприятие «Роскосмоса»).

Он сообщил, что «причиной утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру стала неисправность клапана».

«После завершения нейтрализации (удаление остатков токсичного топлива. — RT) баков окислителя «Фрегата» планируется демонтировать неисправный клапан и отправить его на исследование в Россию», — добавил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на космодроме Куру российские специалисты осмотрели разгонный блок «Фрегат», в котором возникла утечка токсичного топлива.

В мае стало известно, что в разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.

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