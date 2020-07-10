В Куру российские специалисты нашли причину утечки токсичного топлива
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы НПО Лавочкина (предприятие «Роскосмоса»).
Он сообщил, что «причиной утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру стала неисправность клапана».
«После завершения нейтрализации (удаление остатков токсичного топлива. — RT) баков окислителя «Фрегата» планируется демонтировать неисправный клапан и отправить его на исследование в Россию», — добавил представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось, что на космодроме Куру российские специалисты осмотрели разгонный блок «Фрегат», в котором возникла утечка токсичного топлива.
В мае стало известно, что в разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.