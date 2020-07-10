В Куру российские специалисты нашли причину утечки токсичного топлива

Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане нашли причину утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы НПО Лавочкина (предприятие «Роскосмоса»).

Он сообщил, что «причиной утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру стала неисправность клапана».

«После завершения нейтрализации (удаление остатков токсичного топлива. — RT) баков окислителя «Фрегата» планируется демонтировать неисправный клапан и отправить его на исследование в Россию», — добавил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на космодроме Куру российские специалисты осмотрели разгонный блок «Фрегат», в котором возникла утечка токсичного топлива.

В мае стало известно, что в разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.