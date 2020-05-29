В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку

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В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.
В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы госкорпорации «Роскосмос».

«21 мая французская сторона сообщила, что в месте хранения разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру во Французской Гвиане зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя», — заявил он.

В «Роскосмосе» заявили, что прибытие российских специалистов в Гвианский космический центр планируется в первой половине июня. 

Уточняется, что разгонный блок находится на хранении в помещении, которое отвечает всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической. В пресс-службе подчеркнули, что утечка не представляет опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды.

Ранее «Роскосмос» сообщил о повышении концентрации бензола на МКС.

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