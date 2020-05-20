«Роскосмос» сообщил о повышении концентрации бензола на МКС

На Международной космической станции (МКС) зафиксировано повышение концентрации бензола, которая, тем не менее, не превышает предельно допустимую норму. Угрозы экипажу нет, заявили в «Роскосмосе».

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

В мае 2019 года Россия направила NASA вопросы по поводу выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после пристыковки к ней в марте корабля Dragon 2.