«Роскосмос» сообщил о повышении концентрации бензола на МКС
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«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.
В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
В мае 2019 года Россия направила NASA вопросы по поводу выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после пристыковки к ней в марте корабля Dragon 2.