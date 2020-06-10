Российские специалисты осмотрели блок «Фрегат» на космодроме Куру

На космодроме Куру во Французской Гвиане российские специалисты осмотрели разгонный блок «Фрегат», в котором возникла утечка токсичного топлива. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».

Отмечается, что группа специалистов НПО Лавочкина 8 июня «приступила к работе по определению причин обнаружения паров окислителя в месте хранения разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру во Французской Гвиане».

Как сообщили в пресс-службе, «в первый день проведён внешний осмотр «Фрегата» и предварительно определён дальнейший объем необходимых операций».

Сообщается, что полученные в результате осмотра сведения, «уже направлены в НПО Лавочкина для дальнейшего анализа и выработки комплекса мероприятий по исследованию причин возникновения нештатной ситуации».

В пресс-службе отметили, что для оценки данной ситуации с привлекли специалистов, обладающих всеми необходимыми компетенциями и допусками для обеспечения работ в особых условиях.

«Все работы проводятся в строгом соответствии с техникой безопасности и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований ВОЗ», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.