Врач рассказала о симптомах солнечного удара

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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала о симптомах солнечного удара.
Врач рассказала о симптомах солнечного удара
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«При лёгкой степени солнечного удара у человека появляются общая слабость, головная боль, учащаются дыхание и пульс, расширяются зрачки. Последнее является явным признаком того, что с человеком на солнце что-то происходит», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, если человек почувствовал на солнце головную боль и тошноту, то следует уйти в тень, на прохладу.

Как отметила Маршинцева, не стоит забывать, что в жару солнечному удару способствует и тесная одежда, поэтому нужно выбирать просторные и светлые вещи.

Тяжёлая стадия требует немедленной госпитализации.

Ранее, как сообщал портал Nation News, психолог и НЛП-тренер Анна Сметанникова рассказала, как выбирать летние фрукты и овощи.

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