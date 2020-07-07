Врач рассказала о симптомах солнечного удара

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала о симптомах солнечного удара.

«При лёгкой степени солнечного удара у человека появляются общая слабость, головная боль, учащаются дыхание и пульс, расширяются зрачки. Последнее является явным признаком того, что с человеком на солнце что-то происходит», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, если человек почувствовал на солнце головную боль и тошноту, то следует уйти в тень, на прохладу.

Как отметила Маршинцева, не стоит забывать, что в жару солнечному удару способствует и тесная одежда, поэтому нужно выбирать просторные и светлые вещи.

Тяжёлая стадия требует немедленной госпитализации.

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