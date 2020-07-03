Эксперт рассказал о разработке клеточной терапии для борьбы с раком

Заведующий лабораторией клеточного иммунитета Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина профессор Михаил Киселевский рассказал о разработке подходов клеточной терапии для борьбы с раком.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что подходы основаны на том, чтобы научить клетки-киллеры распознавать ускользающие опухолевые клетки.

«Попробую объяснить, как это происходит на практике. Мы из крови выделяем лимфоциты и вне организма из них получаем клетки-киллеры. Это иммунологи всего мира, в том числе и мы, делать научились. Более того, применяли это на практике», — уточнил Киселевский.

Как отметил эксперт, клеточные технологии могли бы занять достойное место в системе оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями, но только тогда, когда их эффект предсказуем.

В феврале интернет-издание argumenti.ru сообщало, что бесплатный онкоскрининг в Москве прошли свыше 11,6 тыс. человек за первые два дня акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака.