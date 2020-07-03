Эксперт оценил готовность медицины к обеспечению полёта человека на Марс

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов оценил готовность медицины к обеспечению полёта человека на Марс.

«Полностью безопасно летать в космос, видимо, в обозримой перспективе не получится. Это всегда сопряжено с определённой степенью риска», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, обеспечить полёт на Луну при современном уровне развития космической медицины возможно, а обеспечить освоение Луны имеющимися для орбитальных полётов методами — пока нет.

Как отметил Орлов, полёты в дальний космос — на Марс и далее — сопряжены с воздействием не изученных в полной мере факторов, радиации. Также необходимо создать систему медицинского обеспечения с высокой степенью автономности, добавил эксперт.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о первом выходе в открытый космос.