Эксперт оценил готовность медицины к обеспечению полёта человека на Марс

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Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов оценил готовность медицины к обеспечению полёта человека на Марс.
Эксперт оценил готовность медицины к обеспечению полёта человека на Марс
  • © Олег Кононенко / Роскосмос

«Полностью безопасно летать в космос, видимо, в обозримой перспективе не получится. Это всегда сопряжено с определённой степенью риска», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, обеспечить полёт на Луну при современном уровне развития космической медицины возможно, а обеспечить освоение Луны имеющимися для орбитальных полётов методами — пока нет.

Как отметил Орлов, полёты в дальний космос — на Марс и далее — сопряжены с воздействием не изученных в полной мере факторов, радиации. Также необходимо создать систему медицинского обеспечения с высокой степенью автономности, добавил эксперт.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о первом выходе в открытый космос.

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