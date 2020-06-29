Учёные УрФУ обнаружили останки гигантской белки-летяги на Дальнем Востоке
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу УрФУ.
В одной из пещер специалисты нашли зубы животного.
«В результате радиоуглеродного и морфологического анализов они выявили, что находки относятся к позднеплейстоценовому периоду, 30—50 тыс. лет назад», — рассказали в вузе.
Размах лап белки-летяги при планировании мог достигать полутора метров.
Как отметили учёные, прежде основные находки такого рода совершались в Японии и Китае.
В январе сообщалось, что палеонтологи Крымского федерального университета определили принадлежность древних костей животных, обнаруженных в пещере «Таврида».