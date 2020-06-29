Учёные УрФУ обнаружили останки гигантской белки-летяги на Дальнем Востоке

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Учёные Уральского федерального университета обнаружили на Дальнем Востоке останки гигантской белки-летяги.
Учёные УрФУ обнаружили останки гигантской белки-летяги на Дальнем Востоке
  • © urfu.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

В одной из пещер специалисты нашли зубы животного.

«В результате радиоуглеродного и морфологического анализов они выявили, что находки относятся к позднеплейстоценовому периоду, 30—50 тыс. лет назад», — рассказали в вузе.

Размах лап белки-летяги при планировании мог достигать полутора метров.

Как отметили учёные, прежде основные находки такого рода совершались в Японии и Китае.

В январе сообщалось, что палеонтологи Крымского федерального университета определили принадлежность древних костей животных, обнаруженных в пещере «Таврида».

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