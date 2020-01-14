Учёные определили принадлежность найденных в Крыму древних костей животных
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По мнению учёных, останки принадлежат различным видам млекопитающих, обитавших на полуострове более 1,5 млн лет назад.
«На этой территории раньше была жаркая саванна, где жили носороги, слоны и страусы. Но были и более увлажнённые участки с речками и другими водоёмами, рядом с которыми жили влаголюбивые животные, — носорог Stephanorhinus, большерогий олень, антилопы», — отметил ведущий методист Зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев.
Специалисты определили, что в пещере найдены кости шести-семи слонов, трёх саблезубых кошек, двух волков разных видов, лис двух видов, трёх-четырёх медведей различных видов.
Среди остальных находок Старцев выделил челюсть детёныша саблезубого тигра и бедренные кости гигантского страуса Pachystruthio dmanisensis.
В июне при строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере были обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.