В Байконур прибыли медицинские работники ФМБА
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- РИА Новости
«Сегодня, 27 июня 2020 года, в байконурский аэропорт Крайний прибыл спецборт госкорпорации «Роскосмос» со сводным медицинским отрядом специалистов ФМБА России», — заявили в «Роскосмосе».
В корпорации отметили, что этим рейсом привезли аппараты ИВЛ, 2 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты и лекарственные препараты.
В Байконуре по состоянию на 26 июня число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 143. В городе ввели комендантский час и режим самоизоляции.
Как сообщалось ранее, на комплекс прибудет сводный медицинский отряд из пяти специалистов ФМБА.