В Байконур прибыли медицинские работники ФМБА

В Байконур прибыли медицинские работники Федерального медико-биологического агентства для борьбы с коронавирусом на одноимённом комплексе.

«Сегодня, 27 июня 2020 года, в байконурский аэропорт Крайний прибыл спецборт госкорпорации «Роскосмос» со сводным медицинским отрядом специалистов ФМБА России», — заявили в «Роскосмосе».

В корпорации отметили, что этим рейсом привезли аппараты ИВЛ, 2 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты и лекарственные препараты.

В Байконуре по состоянию на 26 июня число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 143. В городе ввели комендантский час и режим самоизоляции.

Как сообщалось ранее, на комплекс прибудет сводный медицинский отряд из пяти специалистов ФМБА.