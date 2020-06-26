ФМБА направляет сводный медотряд на космодром Байконур

Федеральное медико-биологическое агентство России направляет отряд медиков на комплекс Байконур для недопущения распространения там коронавирусной инфекции.

«27 июня 2020 года сводный медицинский отряд из пяти специалистов ФМБА России прибудет на комплекс Байконур спецбортом госкорпорации «Роскомос». Этим же рейсом прибудут пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве», — приводит ТАСС сообщение ФМБА.

Отмечается, что на сегодняшний день на космодроме Байконур нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

При этом, в городе Байконур по состоянию на 26 июня в количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 143. В городе ввели комендантский час и режим самоизоляции.