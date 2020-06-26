ФМБА направляет сводный медотряд на космодром Байконур
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- РИА Новости
«27 июня 2020 года сводный медицинский отряд из пяти специалистов ФМБА России прибудет на комплекс Байконур спецбортом госкорпорации «Роскомос». Этим же рейсом прибудут пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве», — приводит ТАСС сообщение ФМБА.
Отмечается, что на сегодняшний день на космодроме Байконур нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
При этом, в городе Байконур по состоянию на 26 июня в количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 143. В городе ввели комендантский час и режим самоизоляции.