ФМБА направляет сводный медотряд на космодром Байконур

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Федеральное медико-биологическое агентство России направляет отряд медиков на комплекс Байконур для недопущения распространения там коронавирусной инфекции.
ФМБА направляет сводный медотряд на космодром Байконур
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«27 июня 2020 года сводный медицинский отряд из пяти специалистов ФМБА России прибудет на комплекс Байконур спецбортом госкорпорации «Роскомос». Этим же рейсом прибудут пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве», — приводит ТАСС сообщение ФМБА.

Отмечается, что на сегодняшний день на космодроме Байконур нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

При этом, в городе Байконур по состоянию на 26 июня в количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 143. В городе ввели комендантский час и режим самоизоляции

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