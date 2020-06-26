Астронавты NASA выполнили плановые работы в открытом космосе

Астронавты NASA Крис Кэссиди и Боб Бенкен вернулись на МКС по завершении планового выхода в открытый космос.

Они находились в открытом космосе около шести часов.

Выход в открытый космос был выполнен для замены устаревших аккумуляторов на новые батареи на одной из линий питания станции.

Этот выход в открытый космос стал 228-м за всю историю работы МКС и четвёртым с начала 2020 года.

В следующий раз работы в открытом космосе эти астронавты должны продолжить 1 июля.

Ранее сообщалось, что космический турист выйдет в открытый космос с борта МКС в 2023 году.