Астронавты NASA выполнили плановые работы в открытом космосе
- NASA
Они находились в открытом космосе около шести часов.
Выход в открытый космос был выполнен для замены устаревших аккумуляторов на новые батареи на одной из линий питания станции.
Этот выход в открытый космос стал 228-м за всю историю работы МКС и четвёртым с начала 2020 года.
В следующий раз работы в открытом космосе эти астронавты должны продолжить 1 июля.
Ранее сообщалось, что космический турист выйдет в открытый космос с борта МКС в 2023 году.