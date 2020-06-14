Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

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Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
  • РИА Новости

«Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции», — приводит заявление Авдеева пресс-служба Минздрава.

Он заявил, что, «к большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя».

Отвечая на вопрос, какие индивидуальные меры должны принять граждане, чтобы не реализовался негативный сценарий, он отметил, что «здесь самое важное — те самые мероприятия, о которых так много говорят врачи, Роспотребнадзор, СМИ».

«Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Всё это позволит снизить риски негативного сценария, то есть возобновления роста новой коронавирусной инфекции. Каждый гражданин может внести положительный вклад своим сознательным поведением», — заявил Авдеев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что решения по отмене ряда ограничений в столице («свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия») будут приниматься в июле.

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