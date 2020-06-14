Собянин назвал условие дальнейшего снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что решения по отмене ряда ограничений в столице («свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия») будут приниматься в июле.

«Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться», — заявил мэр.

Собянин отметил, что «все последующие разрешения связаны с тем, какая ситуация будет».

«Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и, соответственно, всё больше и больше возвращаться к нормальной жизни», — пояснил он.

Ранее Собянин рассказал о подготовке к открытию кафе и ресторанов в Москве.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.