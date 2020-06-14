Пульмонолог рассказал о восстановлении лёгких после коронавируса

Пульмонолог заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал в беседе с радио Sputnik, что после коронавирусной инфекции COVID-19 «в лёгких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний лёгких».

Он пояснил, что «это бывает после тяжёлой пневмонии, при часто обостряющейся хронической обструктивной болезни лёгких, при интерстициальных заболеваниях лёгких».

Как отмечает врач, «у людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления».

Пульмонолог рассказал, что «дыхательная гимнастика и укрепляющий режим не противопоказаны, их можно проводить», но, по словам Карабиненко, «всё будет зависеть от индивидуальной способности каждого человека, который переболел COVID-19, к структурному восстановлению повреждённого органа».

«Как это улучшать? Это только само со временем может случиться», — заявил он.

Карабиненко добавил, что после свиного гриппа N1H1 «наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет». Как сообщил врач, «у некоторых лёгкие не восстановились до сих пор».

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