В ВОЗ выразили обеспокоенность косвенными последствиями пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ «особенно озабочена» влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на людей, «которые борются за доступ к службам охраны здоровья».

«В то время как пандемия заболевания COVID-19 усиливается в странах с низкими и средними доходами, ВОЗ особенно озабочена её влиянием на людей, которые борются за доступ к службам охраны здоровья. Часто речь идёт о женщинах, детях и подростках», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Он отметил, что «косвенные последствия COVID-19 для этих групп могут быть более сильными, чем количество смертей от самого вируса, потому что пандемия приводит во многих местах к перегрузке систем здравоохранения».

«Женщины могут подвергаться более высокому риску смерти от осложнений при родах», — добавил Гебрейесус.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предупредил об угрозе массового голода из-за пандемии COVID-19, если человечество не обеспечит продовольственную безопасность.