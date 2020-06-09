Строительство аэропорта на Восточном начнётся в 2020 году

Строительство аэропорта на космодроме Восточный начнётся в 2020 году.

«Мы его начинаем (строить. — RT) в этом году и закончим в 2023 году», — приводит ТАСС слова исполнительного директора по капитальному строительству и техническому перевооружению отрасли Татьяны Андреевой-Янской.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о значимости космодрома Восточный.

В «Роскосмосе» сообщили, что Россия планирует в 2020 году запустить более 40 ракет космического назначения.