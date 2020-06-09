Красноярские учёные разработали биосорбент для ликвидации последствий ЧС

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Учёные из Красноярска разработали биосорбент, который может быть использован для ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
Красноярские учёные разработали биосорбент для ликвидации последствий ЧС
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва.

«В условиях Арктики и Таймыра применение экосорбентов может стать спасением для экосистемы в целом. Использование сорбентов позволяет значительно минимизировать экологический ущерб, оперативно удалить нефтепродукты с поверхности грунта и воды», — отметил директор Института лесных технологий Сергей Верховец.

По его словам, такая технология ликвидации последствий ЧП основана на естественных процессах самовосстановления и самоочищения природной среды, так как предотвращается эрозия почв и стимулируется рост растений.

В институте также отметили, что использование биосорбентов является наиболее безопасным способом очистки воды или грунтов от нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введён в Норильске после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.

Газета «Реальное время» также писала, что Агрызский районный суд вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов, который произошёл в Татарстане в середине мая.

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